POL-OS: Voltlage: Schwerer Verkehrsunfall auf der L71

Voltlage (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Fürstenauer Straße (L71) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit drei jungen Leuten besetzter Fiat Punto war gegen 15.45 Uhr aus Richtung Höckel/Fürstenau kommend in Richtung Voltlage unterwegs. In einer langgenzogenen Rechtskurve geriet der 19-jährige Fahrer aus Ankum vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden Traktorgespann (mit Gülleanhänger) zusammen. Durch den starken Aufprall erlitt der Fahrer lebensgefährliche, seine beiden 18-jährigen Mitfahrerinnen aus Voltlage schwere Verletzungen. Der 20 Jahre alte Traktorfahrer aus Fürstenau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Pkw-Insassen wurden von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenau aus dem stark beschädigten Fiat befreit und in der Folge per Rettungswagen und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der Traktorfahrer konnte später das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die L71 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt, die Schadenshöhe wurde von der Polizei aufgrund des ebenfalls stark beschädigten Traktorgegspannes auf etwa 105.000 Euro geschätzt.

