Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Nagelstudio

Osnabrück (ots)

Ein Nagelstudio in der Herrenteichsstraße war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Die Täter zerstörten zwischen 23 Uhr und 0.20 Uhr eine Scheibe der Eingangstür, stiegen in den Behandlungsraum ein und schauten sich darin nach Wertgegenständen um. Dabei erbeuteten die Einbrecher jedoch nur ein wenig Kleingeld. Wem etwas Verdächtiges in der entsprechenden Nacht und dem betreffenden Bereich aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder 0541/327-2215.

