Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - "Parkplatzrempler"

Melle (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Oldendorfer Straße ereignete sich am Donnerstagabend eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Mitsubishi Space Star hatte ihr Auto gegen 20.20 Uhr unbeschädigt dort abgestellt. Als sie ca. 10 Minuten später zurückkehrte, musste sie am rechten Kotflügel eine Beschädigung feststellen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden von geschätzten 1000 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell