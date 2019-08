Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bad Rothenfelde (ots)

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin war am Donnerstagnachmittag (16.30 Uhr) auf der Versmolder Straße in Richtung Loxten unterwegs. Etwa 150 Meter hinter der Einmündung zur Straße An der Landwehr verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Dacia. Die 21-Jährige kam nach rechts von der Straße ab, geriet auf einen Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Als sie anschließend versuchte gegenzulenken, kam sie nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die junge Frau. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell