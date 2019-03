Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 30.03.2019 in der Zeit von 19:00 bis 02:30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße mit einem spitzen Gegenstand der linke Hinterreifen eines grauen VW Touran eingestochen. Hinweise nimmt die Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter der Tel. 06333/927 0 oder auch per Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de entgegen.

