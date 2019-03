POL-PDPS: Körperverletzung

Polizeidirektion Pirmasens

Am 28.03.2019 um ca. 16:30 Uhr befuhr eine 65-jährige Frau, zusammen mit ihrem 69-jährigen Mann und ihren beiden 10- und 12-jährigen Enkelkindern in ihrem grauen BMW X3 eine schmale Straße oberhalb des Freudenbergerhofs in Zweibrücken-Ernstweiler. Dabei kam ihnen ein junges Pärchen mit einem Kinderwagen (hellgrün mit grauen Akzenten) entgegen. Beim Passieren schlug der junge Mann gegen die Beifahrertür des BMWs. Der 69-jährige Mann stieg darauf aus dem BMW aus und wollte den jungen Mann zur Rede stellen, der ihm aber sofort einen Faustschlag ins Gesicht versetzte, wodurch er zu Boden stürzte. Seine Ehefrau, die ausgestiegen war, um ihrem Mann zu helfen, wurde von dem Mann zu Boden gestoßen. Anschließend entfernte sich das Pärchen. Dem 69-jährigen Mann wurde durch den Schlag die Zahnprothese zerbrochen, er erlitt eine Verletzung im Mundbereich, die genäht werden musste und zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Fußgelenk, am Knie und der Schulter zu. Seine Frau erlitt Schürfwunden an der Hand und am Knie. Am BMW der beiden Geschädigten entstand durch den Schlag ein Schaden von ca. 400 Euro. Der Täter wird von einem Zeugen als ein Mann anfangs bis Mitte 30 mit Kurzhaarfrisur beschrieben. Er sei ca. 1,70m groß und schlank gewesen und hätte eine Hose mit Camouflage-Muster und ein kurzärmliges, helles T-Shirt getragen.

