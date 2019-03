Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Pirmasens (ots)

Am Freitagmittag gegen 14:12 Uhr kam es an der Einmündung Kaiser-straße/ Moltkestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Der 45-Jährige Pkw- Fahrer befuhr die Kaiser-straße in Richtung Blocksbergstraße und wollte verbotswidrig an der Einmündung nach links in die Moltkestraße einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der 45-Jährige, den aus Richtung Blocksbergstraße entgegenkommenden 40-Jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine Behandlung im Krankenhaus PS war trotzdem notwendig.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell