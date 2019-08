Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Radfahrer grabschte Joggerin an

Bad Iburg (ots)

Eine 23-jährige Joggerin wurde am Donnerstagabend auf der Laerer Straße Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Frau lief gegen 19.40 Uhr in Richtung Bad Laer, als sie kurz vor dem Nageldamm von einem unbekannten Radfahrer überholt wurde und dieser ihr im Vorbeifahren mit Wucht auf den Hintern schlug. Der Mann war ihr zuvor auf der Bergstraße bereits entgegengekommen, hatte offenbar gedreht und war ihr dann gefolgt. Nach der Tat fuhr der Unbekannte weiter, als sei nicht passiert gewesen, bog dann in die Straße Am Nageldamm ab und weiter in einen dortigen Feldweg. Der Straftäter war etwa 170cm groß, circa 16 bis 18 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint und kurze, dunkle Haare. Seine Figur war schlank und schlaksig. Zum Zeitpunkt der Tat trug der junge Mann einen Dreitagebart, eine dunkle Hose sowie ein langärmliges, kariertes und aufgeknöpftes Hemd. Das vom benutzte Fahrrad war für den Täter zu klein, möglicherweise handelte es sich um ein Kinderfahrrad. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

