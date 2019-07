Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 85-Jährige nach Sturz mit Fahrrad schwerverletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Dienstag, 23. Juli, gegen 17.35 Uhr, ereignete sich auf der Amtsstraße Ecke Piebrockskamp ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin. Eine 85-jährige Radfahrerin lag bereits verletzt im Kreuzungsbereich Amtstraße / Piebrockskamp / Heessener Dorfstraße auf der Fahrbahn und wurde von Passanten betreut, als eine Polizeistreife am Unfallort eintraf. Die Radfahrerin war ersten Angaben zufolge auf der Amtsstraße in Richtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich verlor die Hammerin aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Hier blieb sie schwerverletzt liegen und musste notärztlich versorgt werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Verkehrsregelung übernahm eine Motorradstreife. (gc)

