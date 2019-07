Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Daberg (ots)

Eine 26-jährige Beifahrerin wurde am Dienstag, gegen 15.40 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Jupiterstraße leicht verletzt. Zur Unfallzeit beabsichtigte der 26-jährige Fahrer eines VW Tiguan von der Jupiterstraße auf das Gelände eines ansässigen Kindergartens abzubiegen. Der 53-jährige Fahrer eines Renault Trafic fuhr auf den VW auf und touchierte anschließend seitlich einen im Gegenverkehr befindlichen VW Passat. Die Beifahrerin des VW Tiguan musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (ag)

