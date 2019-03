Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Keller eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Am 18.03.2019 gegen 19:30 Uhr wurden ein Einbruch in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Hoheneckenstraße gemeldet. Aus einem der Räume wurden zwei Fahrräder entwendet. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von einigen tausend Euro.

Auch in der Weinbietstraße wurde im Zeitraum 17.03.2018 (18 Uhr) bis 18.03.2019 (06:45 Uhr) ein Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Dabei wurde ebenfalls ein Fahrrad entwendet. Es entstand ein Schaden von wenigen Hundert Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

