Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kreuze gefunden (Korrekturmeldung, Foto in my news aktuell)

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 21.08.2019

Kreuze gefunden Freiensteinau - Ein Zeuge fand am Sonntag (18.8.) vor einer Halle an einem Feldweg zwischen Fleschenbach und Radmühl einen Jutebeutel in dem sich sechs Kreuze befanden. Der Beutel mit dem Aufdruck der Firma tegut lag auf einer Bank. Bei den Kruzifixen handelt es sich um fünf Wandkreuze in verschiedenen Größen und einem Metallkreuz auf einem Sockel. Wer Hinweise zu den Fundgegenständen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

