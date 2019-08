Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim, Winterreifen aus Gartenhaus gestohlen

Einbruch in Vereinsheim

Michelsrombach - In der Nacht zu Montag (19.08.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße Am Roth ein. Die Täter stiegen über ein Fenster ins Gebäude ein und entwendeten mehrere Flaschen Schnaps im Wert von 600 Euro. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Winterreifen aus Gartenhaus gestohlen

Eichenzell - Unbekannte stahlen in der Zeit von Freitag (16.08.) bis Montag (19.08.) zwei Sätze Winterreifen im Rennsteigweg. Dazu drangen die Täter in ein Gartenhaus ein. Die Reifen hatten einen Wert von 1.000 Euro.

