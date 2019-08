Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz/A.: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.08.2019 Nr. 3

30.08 / Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Buchholz/A.: Am Freitagmorgen, gegen 07.55 Uhr kam es auf der B 214, Schwarmstedt in Richtung Buchholz/A. zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Unmittelbar vor dem Ortseingang Buchholz kam ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 79jährige Fahrer aus Buchholz verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die B 214 musste für die Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt werden.

