POL-CUX: Reifendiebe verletzen Verfolger + In "Schlangenlinien" mit 50 km/h über die Autobahn

Reifendiebe verletzen Verfolger

Cuxhaven. In der Nacht zu Montag versuchten noch unbekannte Täter gegen 2:30 Uhr, von einem Firmenfahrzeug (Opel Vivaro), das in der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt gewesen ist, die Reifen abzumontieren. Als der Fahrzeugnutzer dieses bemerkte und die Männer ansprach, flüchteten sie mit einem der Reifen. Der 53-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung einen der Männer im Peter-Martens-Weg stellen. Dieser riss sich los und schlug und trat anschließend mit seinen Begleitern auf seinen Verfolger ein. Der 53-Jährige erlitt bei der Tat so schwere Gesichtsverletzungen, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Die Täter flüchteten in Richtung Eduard-Karstens-Weg. Sie wirkten südländisch. Einer der Gesuchten soll ca. 1,70 m groß und untersetzt sein. Er hat kurze dunkle Haare und trug eine kurze helle Hose sowie ein dunkles zerrissenes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721 / 5730).

In "Schlangenlinien" mit 50 km/h über die Autobahn

Loxstedt. In der Nacht zum heutigen Dienstag kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 1:40 Uhr den Fahrer eines BMW X5, der in Schlangenlinien und teils mit ca. 50 km/h die A 27 im Bereich Loxstedt befuhr. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die unsichere Fahrweise bemerkt und die Beamten alarmiert. Bei der anschließenden Kontrolle im Bereich Geestemünde stellten die Beamten nach einem Test am "Alkomaten" einen Wert von rund 1 Promille bei dem 54-jährigen BMW-Fahrer fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn ein.

