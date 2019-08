Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher gehen Fenster an

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Sonntag (25.08.19) versuchten bisher unbekannte Täter in ein Haus an der Lüdingworther Straße zu gelangen. Nachdem sie einen Fensterflügel zerstörten, wurden sie wahrscheinlich bei der weiteren Tatausführung gestört und entfernten sich vom Tatort. Der versuchte Einbruch dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach in den frühen Morgenstunden zwischen 4 Uhr und 6 Uhr ereignet haben Zu einer vollendeten Tat kam es am Sonntag hingegen in der Zeit zwischen 16 und 19:45 Uhr in der Theodor-Storm-Straße. Hier griffen die bisher unbekannten Täter durch ein "auf Kipp" stehendes Fenster und konnten sich so Zutritt in das Haus verschaffen. Angaben zu etwaigem Stehlgut liegen noch nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721-5730) zu wenden.

