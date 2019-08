Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: In eigener Sache: Telefonverbindung zur Polizei in Langen gestört

Cuxhaven (ots)

Geestland. Wer derzeit mit der Polizeistation Langen in der Sieverner Straße telefonieren möchte, braucht Geduld, denn sämtliche Anrufe laufen derzeit aus technischen Gründen in der Polizeiwache in der Rosenburg in Debstedt auf (Tel.: 04743 / 9280).

Dies führt dazu, dass Anruferinnen und Anrufer möglicherweise in der Warteschleife landen. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn Sie telefonisch nicht direkt zu Ihrem Ansprechpartner bzw. Ihrer Ansprechpartnerin gelangen.

Die Wachhabenden aus der Polizeiliegenschaft in Debstedt leiten Ihr Anliegen innerbetrieblich an die Belegschaft in der Sieverner Straße weiter.

In dringenden Notfällen wählen Sie bitte die 110.

Sobald der "direkte Draht" wieder funktioniert, berichten wir nach.

