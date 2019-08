Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 55-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt + Alkoholisiert und ohne Führerschein

55-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Beverstedt. Sonntagabend gegen 19:10 Uhr missachtete ein 47-jähriger Opel-Fahrer aus der Gemeinde Beverstedt im Kreuzungsbereich Loher Hauptstraße / L 134 die Vorfahrt eines von rechts kommenden Motorrades. Der Autofahrer wollte die L 134 überqueren, um geradeaus weiterzufahren. Der Motorradfahrer war auf der L 134 in Richtung Bokel unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, infolge dessen der 55-jährige Motorradfahrer aus der Gemeinde Beverstedt stürzte. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gefahren. Laut Polizeikenntnis waren 18 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bokel im Einsatz.

+++++

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Hemmoor. Am Samstagabend gegen 22 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor einen 73-jährigen Toyota-Fahrer, bei dem sie Atemalkoholgeruch festgestellt haben. Das Ergebnis des Tests am "Alkomaten" war so hoch, dass ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet werden musste. Zudem wurde festgestellt, dass der Senior nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Eigenen Angaben zufolge ist der Mann dennoch seit Jahrzehnten mit einem Pkw unterwegs. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Oberndorf. Sonntagfrüh gegen 2 Uhr stellten die Beamten bei einem 20-jährigen Opel-Fahrer in Oberndorf ebenfalls fest, dass er alkoholisiert am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hat. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein, veranlassten eine Blutprobenentnahme und stellten seinen Führerschein sicher.

