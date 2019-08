Polizeidirektion Neumünster

Brekendorf / Kreis RD-ECK. Mit schweren Verletzungen brachten Rettungswagen den Fahrer (83) eines Fiat Panda und seine Beifahrerin in Krankenhäuser nach Rendsburg und Schleswig. Sie waren in Brekendorf aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich heute (13.08.19, 12.40 Uhr) in der Straße Hammer in Fahrtrichtung Schleswig. Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Das Auto wurde total beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

