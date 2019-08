Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Eckernförde - Mit Messer verletzt

Eckernförde (ots)

190812-1-pdnms Mit Messer verletzt

Eckernförde. Am frühen Sonntagmorgen (11.08.19, gegen 03.40 Uhr) wurde ein 28-jähriger Mann in die Imlandklinik Eckernförde eingeliefert. Die Ärzte stellten eine Verletzung am linken Oberkörper durch ein Messer fest. Der Mann wurde sofort behandelt. Lebensgefahr besteht nicht. Nach ersten Erkenntnissen der alarmierten Polizei hielt sich der 28-Jährige in einer Gruppe von vier Personen bereits gegen 3 Uhr (11.08.19) im Bereich einer Tankstelle / einer Autolackiererei an der Flensburger Straße auf, als ein Pärchen hinzukam. Es kam zu einem Wortwechsel und Handgreiflichkeiten in dessen Verlauf der 28-Jährige zu Boden ging. Seine Begleiter brachten den jungen Mann in die Klinik. Der genaue Hergang und die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04351 / 9080 und fragen: Wer hat zur tatrelevanten Zeit in der Flensburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?

