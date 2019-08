POL-NMS: Neumünster - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Sonntag (11.08.19, kurz nach 16 Uhr) ereignete sich auf dem Holsatenring ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Der Fahrer (24) eines Mercedes übersah an der Ampelanlage in Höhe der Eduard-Schlichtung-Straße einen verkehrsbedingt haltenden Peugeot und fuhr auf diesen auf. Durch die Kraft des Aufpralls wurde der Peugeot auf einen Seat Alhambra gestoßen. Der Fahrer (22) des Peugeot blieb unverletzt. In dem Alhambra einer fünfköpfigen Familie wurden mitfahrende Kinder (weiblich, 6 und 15 Jahre) leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

