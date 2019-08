Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Randalierer schlägt auf Partygäste ein

Clausthal-Zellerfeld: Ein ungebetener Besucher erschien am Samstag, gegen 01:00 Uhr, auf einer privaten Gartenparty in der Bäckerstraße und pöbelte grundlos die dort feiernden Gäste an. Aufgrund des anhaltend aggressiven Verhalten habe der Gastgeber den 22-Jährigen mehrfach aufgefordert das Grundstück zu verlassen. Der alkoholisierte Mann habe diese Aufforderungen ignoriert und fortwährend Gäste beleidigt. Im Verlauf der nachfolgenden Auseinandersetzung dann auch wahllos auf einzelne Partygäste eingeschlagen, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Der Gastgeber und ein weiterer Besucher wurden durch Faustschläge leicht verletzt. Da sich der Beschuldigte bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme anhaltend aggressiv und uneinsichtig zeigte wurde er von der zu Hilfe gerufenen Funkstreifenbesatzung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annährend 4 Promille. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Borchers, POK

