Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, d. 07.08.2019, gen 12.20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auffälligen Pkw, der vor ihm die B 498 von Oker in Richtung Talsperre befährt. Der Pkw werde in Schlangenlinien geführt und kommt öfter auf die Gegenfahrbahn. Der eingesetzten Funkstreife vom PK Oberharz gelang es nach mehrfachen Versuchen, den Pkw hinter der Weißwasserbrücke zu stoppen. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführerin stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die zu vermuten ließen, dass die Fahrerin unter dem Einfluß berauschender Mittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab 0,00 Promille. Der Drogenurintest in der Polizeidienststelle verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. /Krz.

