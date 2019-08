POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 08.08.2019.

Polizeiinspektion Goslar

PI Goslar: Pressemitteilung vom 08.08.2019.

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch.

Liebenburg. Am Mittwochmittag, zwischen 12.00 und 12.50 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das umzäunte Grundstück und versuchten anschließend, gewaltsam die rückwärtige Hauseingangstür zu einem Restaurant in der Poststraße zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, bei dem allerdings Sachschaden in Höhe von knapp einhundert Euro entstand. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pkw gestohlen.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 15.00 und 21.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den vor einem Wohnhaus in der Wislicenusstraße abgestellten weißen BMW X3 20d XDrive mit den amtlichen Kennzeichen GS - LR 9. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Wislicenusstraße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

