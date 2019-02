Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Leichtkraftrades

Schiesheim (ots)

In der Nacht am 17.02.2019 von 00:30 Uhr bis 08:40 Uhr wurde ein Leichtkraftrad, schwarze Honda CBR125 mit SWA Kennzeichen entwendet. Dieses war vor dem Anwesen in der Tannenstraße in Schiesheim, am Straßenrand an einer Warnbarke abgestellt. Die Polizei Diez bittet um Hinweise unter der 06432/6010 oder pidiezwache@Polizei.rlp.de.

