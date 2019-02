Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Mudershausen (ots)

Zeugen gesucht: In der Nacht vom 16.02.-17.02.2019 kam es zwischen 20:00 - 08:00 Uhr im Bereich der Berghäuser Straße in Mudershausen zu zwei Diebstählen aus PKW. Aus den unverschlossenen und frei zugänglichen Fahrzeugen wurden unter anderem ein Navigationsgerät und in Autoradio entwendet.

