POL-PDMT: Verfolgungsfahrt mit VW Lupo - Einsatzfahrzeug und flüchtiger Pkw beschädigt - Abstellort unbekannt

Hahnstätten (ots)

In Hahnstätten wurde in der Nacht von 15.02.2019 auf den 16.02.2019 gegen 03:00 Uhr ein verdächtiger Pkw, welcher auch in Zusammenhang mit weiteren Straftaten stehen könnte, festgestellt und sollte kontrolliert werden. Zunächst hielt der Fahrer sein Fahrzeug auch an, flüchtet jedoch anschließend mit hoher Geschwindigkeit vor den Beamten. Hierbei wurden teils Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h auf dem Radweg erreicht. Als der Fahrer in einen privaten Hof einfuhr und feststellte, dass es eine Sackgasse ist, kam es zu zwei Zusammenstößen zwischen dem Flüchtenden und dem Polizeifahrzeug. Der VW Lupo wurde hierbei zwar beschädigt, u. a. sind beide Seitenscheiben zerborsten, konnte jedoch noch seine Flucht über weitere Feldwege und teils quer durch Wiesen in Richtung Netzbach fortsetzen. Auch am Polizeifahrzeug entstand leichter Sachschaden an Front- und Heckstoßstange.

Die Polizei bittet daher insbesondere um Hinweise zum aktuellen Abstellort des beschädigten VW Lupo.

