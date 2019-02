Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Graffiti-Sprayer als Philosoph unterwegs

Ransbach-Baumbach (ots)

Zwischen dem 12.02.19 und dem 14.02.19 wurden an 12 verschiedenen Örtlichkeiten in Ransbach-Baumbach Graffitis in Form von ausgespraytem Sprüchen festgestellt. Nachfolgend eine Aufstellung hierzu: "Du hat immer eine Entscheidung" auf einer Grundstücksmauer. "Sogar lächeln kann man kaufen" auf einer Hauswand. "Manieren machen uns zu Menschen" auf einer Betonmauer. "Lench" auf einer Laderampe. "Man muss auch sehen können wenn man hinschaut" auf der Wand eines Marktes. "Es gibt für alles einen Preis" auf der Wand des REWE-Marktes. "Schule ist ein Lebensabschnitt für Dumme" auf der Wand der Erich-Kästner-Schule. "Alles hat seinen Preis" auf der Wand eines Modegeschäftes. "Wer kennt uns schon wenn uns niemand sieht" auf der Wand des DM-Marktes. "Manieren machen uns zu Menschen" auf einer Stützmauer. "The SYSTEN IS TOO MUCH IT BREAKS ME DOWN AND MAKES YOU SUCK" auf einer Garagenwand "Hört auf mein Buch so ernst zu nehmen" auf einem Schaukasten der katholischen Kirche. An jedem dieser Sprüche findet sich das Synonym des Sprayers, der sogenannte "Tag". Dieser lautet in den geschilderten Fällen "Lench". Wer Hinweise zu den Delikten geben kann wendet sich bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter 02424-94020.

