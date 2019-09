Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Randalierer am Werk; A 7

Walsrode: Lkw-Fahrer mittags betrunken; Munster: Dethlinger Kreuz: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.09.2019 Nr. 1

03.09 / Randalierer am Werk

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Dienst beschädigten Unbekannte auf dem Gelände des Sportvereins an der Idinger Heide diverse Gartenstühle und -tische. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

03.09 / Lkw-Fahrer mittags betrunken

A 7 / Walsrode: Ein 50jähriger Lkw-Fahrer wurde am Dienstag, gegen 13.50 Uhr auf der A 7, Richtung Hannover, in der Gemarkung Walsrode von der Polizei kontrolliert. Zeugen zufolge hatte sich der Mann zuvor bei stehendem Fahrzeug aus dem Fenster der Fahrertür gehängt und den Anschein erweckt, als sei er nicht ansprechbar. Die Streife erreichte das Fahrzeug im Bereich der Raststätte Allertal und überprüfte den Mann am Autohof in Schwarmstedt: Gesundheitliche Probleme bestätigten sich nicht, allerdings stellten sie Atemalkoholgeruch fest. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,37 Promille. Als Folge stellten die Polizisten den Führerschein sicher, behielten die Fahrzeugschlüssel, zogen eine Sicherheitsleistung von 500 Euro ein und fertigten eine Strafanzeige.

03.09 / Dethlinger Kreuz: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Munster: Am Dethlinger Kreuz in Munster kam es am Dienstag, gegen 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und zwei Verletzten. Eine 27jährige Frau aus Bergen übersah beim Abbiegen nach links in Richtung Uelzen den Pkw eines entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen aus Bad Fallingbostel. Das Fahrzeug des Mannes prallte in die Beifahrerseite der Verursacherin und schleuderte den Pkw gegen das Fahrzeug einer 21-Jährigen, ebenfalls aus Bergen. Bei dem Unfall wurde die 59jährige Beifahrerin des 58-Jährigen schwer und die 21-Jährige leicht verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Eine unschöne Begleiterscheinung gab es während der Unfallaufnahme: viele Verkehrsteilnehmer folgten nicht den Zeichen und Weisungen von Polizei und Rettungskräften, sondern setzten ihren Weg unbeirrt durch die Unfallstelle über Sperrflächen fort oder drehten in der Unfallstelle. Dadurch kam es sowohl zu gefährlichen Situationen mit Beinahe-Unfällen als auch zur Behinderung der Arbeit von Rettungskräften. Polizeibeamte leiteten Verfahren ein.

03.09 / Parkender Klein-Lkw beschädigt

Soltau: Am Dienstmorgen, zwischen 10.00 und 10.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Klein-Lkw Opel Vivaro, der an der Straße Unter den Linden auf der Richtungsfahrbahn Heber entgegengesetzt der Fahrtrichtung abgestellt war. Das Fahrzeug parkte dabei in Höhe der Firma Röders zum Teil auf dem Gehweg, in einer Parkbucht und auf der Fahrbahn. Die Beschädigung fand an der zur Fahrbahn zeigenden rechten Fahrzeugseite statt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

