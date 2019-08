POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Hardheim-Bretzingen: Glasscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen zwischen Sonntag und Montag mehrere Glasscheiben eines Wohnanwesens in der Pfarrgasse in Hardheim-Bretzingen ein. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 300 Euro. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06283 50540 an den Polizeiposten Hardheim zu wenden.

Mosbach: Polizei ging von einer Bedrohungslage aus

Am Montagmittag kam es in Mosbach zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer zunächst vermuteten Bedrohungslage. Die Tochter eines 58-jährigen Mannes hatte eine Schusswaffe im Keller des Wohnhauses aufgefunden, welche nicht im Tresor bei den registrierten Waffen lag. Nachdem die Tochter den Vater damit konfrontierte kam es zu Streitigkeiten. Aufgrund der Meldung wurde seitens der Polizei zunächst von einer Bedrohungslage ausgegangen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte der 58-Jährige widerstandslos von Polizeikräften im Garten des Anwesens festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnhauses wurden sämtliche Waffen und Munition beschlagnahmt und der zuständigen Behörde zugeführt. Zu einer Bedrohung durch den Mann kam es nicht. Er muss jedoch mit einer Anzeige aufgrund der nicht registrierten Waffe rechnen.

