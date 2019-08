Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfall auf der A5 zwischen Freiburg und Basel - Verkehrsbehinderungen (Stand: 14.08.19, 12.05 Uhr)

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein sind nach ersten Erkenntnissen zwei Personen leicht verletzt worden. Der Unfall zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw ereignete sich am heutigen Mittwoch, 14.08.19, gegen 11.45 Uhr. Durch den Zusammenstoß kippte der Lkw auf die Seite und blockiert derzeit die Autobahn in Richtung Süden. Die Bergung des mit Kartons beladenen Lkw führt zu Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen ist die Feuerwehr im Einsatz. Ebenso wurde aufgrund der Erstmeldungen ein Rettungshubschrauber angefordert.

Es wird nachberichtet.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell