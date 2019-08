Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Ohrfeige und Beleidigungen im Wartezimmer - Patient muss von der Polizei vor die Tür gesetzt werden

Ein Patient wurde am Dienstag, 13.08.2019, von der Polizei aus dem Wartezimmer einer Arztpraxis in Bad Säckingen geführt, nachdem er dort eine Frau geohrfeigt und beleidigt hatte. Gegen 11:00 Uhr hatte sich eine 60 Jahre alte Frau bei dem 73-jährigen Mann beschwert, da dieser sich nach Meinung der Frau zu laut im Wartezimmer unterhalten hatte und sie sich dadurch gestört fühlte. Hierüber entwickelte sich ein lautstarkes Streitgespräch, in dessen Verlauf der Mann die Frau ohrfeigte und beleidigte. Da der Mann nur widerwillig die Praxis verlassen wollte, musste er von der Polizei nach draußen begleitet werden. Er erhielt vom Arzt ein Hausverbot.

