Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Vermeintlicher Einbruch führt zu Drogenfund

Freiburg (ots)

Ein vermeintlicher Einbruch hat in der Nacht zum Mittwoch, 14.08.2019, in Wehr zum zufälligen Fund von Drogen geführt. Der Polizei war gegen 00:50 Uhr mitgeteilt worden, dass Personen in eine Hochparterre gelegene Wohnung eingestiegen seien. Mehrere Polizeistreifen umstellten das Gebäude, da in der betroffenen Wohnung ein Fenster offen stand. Plötzlich wurde diese geschlossen. Ein 20 Jahre alter Mann öffnete schließlich die Wohnungstüre. Dieser äußerte, dass ihm die Wohnung vom rechtmäßigen Mieter überlassen worden sei, allerdings habe er keinen Schlüssel, weshalb man durch ein offenes Fenster hineingelangt sei. Das alles sei so mit dem Mieter verabredet gewesen. Die polizeilichen Ermittlungen bestätigten diese Version. Da es aber in der Wohnung stark nach Marihuana roch, wurde diese durchsucht. Im Backofen fand sich ca. 15 Gramm Marihuana, in einem Schrank ein verdächtiges weißes Pulver. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der 20-jährige räumte ein, dass das Marihuana seins sei.

