Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Seinen Mazda MX-5 parkte am Dienstag, 13.08.2019, zwischen 16.30 Uhr und 17.10 Uhr, ein Mann auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Hohe-Flum-Straße. Als er nach seinem Einkauf zum Auto zurückkam, war dieses beschädigt. Vermutlich war der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges verursacht worden. Der Sachschaden am Mazda beläuft sich auf 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell