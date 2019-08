Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall fordert vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Vier Leichtverletzte hat ein Auffahrunfall in Bad Säckingen am Dienstag, 13.08.2019, gefordert. Kurz vor 18:00 Uhr war ein 44 Jahre alter VW-Fahrer in der Schaffhauser Straße einem Hyundai-SUV ins Heck gefahren. Wegen stockenden Verkehrs hatte der 47 Jahre alte Hyundai-Fahrer angehalten. Im Hyundai wurden neben dem Fahrer eine 49 Jahre alte Frau und ein 18-jähriger leicht verletzt, wie auch der VW-Fahrer. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle. Der Hyundai-Fahrer kam ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung, die anderen Verletzten werden selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 13000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

