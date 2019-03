Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Hildesheim

Hildesheim (ots)

(jpm)Zwischen dem 12.03.2019, 20:00 Uhr, und dem 13.03.2019, 18:00 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Von-Ketteler-Straße in Hildesheim aus und brachen in das Haus ein.

Dabei verschafften sich die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsamen Zugang ins Hausinnere. Dort durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut. Eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang eventuelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

