Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei und Raub - Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Kusel (ots)

Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen ist es am Mittwochabend in der Kuseler Innenstadt gekommen. Im Fokus der Ermittlungen stehen hierbei zwei deutsche Brüder im Alter von 19 und 27 Jahren sowie ein Asylbegehrender im Alter von 19 Jahren. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern hat wegen des Verdachts einer Raubstraftat die Ermittlungen übernommen. In Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Kusel wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Hierbei wird auch überprüft, ob ein fremdenfeindlicher Hintergrund besteht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Ereignissen geben können oder das Geschehen gefilmt haben.

Auf dem sogenannten Koch'schen Markt kam es gegen 19.30 Uhr im Bereich der Hintergasse zu einer Schlägerei. Dabei wurden Tische und Stühle eines Gastronomiebetriebs umgeworfen, ein Gastwirt wurde verletzt. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der genaue Tathergang und der Tatbeitrag der Beteiligten ist noch nicht verifiziert und aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Weil Einsatzkräfte der Inspektion Kusel in einem anderen Ereignis gebunden waren, eilten Unterstützungskräfte aus benachbarten Polizeidienststellen zum Tatort. Dort wurden die Beteiligten angetroffen. Die alkoholisierten Brüder wurden zur Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss strafprozessualer Maßnahmen entlassen.

Später am Abend kam es zwischen den Beteiligten und einer bislang unbekannten Person im Bereich der Bahnhofstraße zur erneuten Auseinandersetzung und zum Raub eines Rucksacks. Der konkrete Tathergang und die Tatbeiträge Einzelner sind noch nicht geklärt. Der jüngere der Brüder erlitt bei dem Vorfall eine leichte Verletzung. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Asylbegehrende war nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen am Mittwochabend in der Kuseler Innenstadt geben können. Wer hat den Tathergang beobachtet? Personen die hiervon ein Video oder Fotos gefertigt haben, werden gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Verbreiten von Bild- und Videoaufzeichnungen - dazu gehört auch das Teilen in den Sozialen Medien - strafbar sein kann. Beteiligen Sie sich nicht daran und an der Verbreitung von Gerüchten. Helfen Sie der Polizei bei der Tataufklärung. |erf

