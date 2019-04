Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Fußgänger

Balduinstein (ots)

Am Donnerstag, den 11.04.2019, gegen 18:10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Balduinstein in der Cramberger Straße. Ein PKW mit Anhänger befuhr die K33 (Cramberger Straße) in Fahrtrichtung Cramberg. Im vorderen Bereich seines Anhängers befanden sich Metallrohre. Eines dieser Metallrohre ragte seitlich über die Bordwand des Anhängers hinaus und traf eine Fußgängerin am Unterarm. Zeugen, die Angaben zu dem PKW, bzw. dem Anhänger machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, unter der 06432/6010 oder pidiezwache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell