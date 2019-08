Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gerabronn: Brand in leerstehendem Gebäude

Gerabronn (ots)

In einem leerstehenden Gebäude in der Jahnstraße meldete ein Zeuge am Freitagmittag gegen 15:20 Uhr ein Feuer. Die Feuerwehr hatte den Brand noch vor 16:00 Uhr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro. Die Feuerwehr Gerabronn war mit drei Fahrzeugen und etwa 20 Kräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

