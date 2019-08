Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer schwer verletzt, Vandalismus auf Friedhof, Diebstahl und weitere Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: LKW vs. Gebäude

Ein 35 Jahre alter LKW-Fahrer war am Freitagmorgen gegen 7:20 Uhr in der Grabenstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Als ihm hier ein anderes Fahrzeug entgegenkam, wichen beide Fahrzeuge etwas nach rechts aus. Der LKW des 35-Jäghrigen stieß hier mit einer Glasfassade des Gebäudes zusammen, welche etwas nach außen versetzt war. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro an dem Gebäude und 3.000 Euro an dem Iveco-Truck.

Schwäbisch Hall: Unfall auf Parkplatz

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße kam es am Donnerstag gegen 15:45 Uhr zu einem Unfall mit etwa 3.000 Euro Sachschaden. Ein 18-jähriger Toyota-Fahrer wollte hier rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei übersah er einen vorbeifahrenden Audi eines 25-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Schwäbisch Hall: LKW beschädigt PKW

Am Freitag gegen 7:40 Uhr beschädigte ein 34-Jähriger mit seinem MAN-LKW in der Unterlimpurger Straße einen dort geparkten BMW. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Obersontheim-Mittelfischach: Vandalismus auf Friedhof - Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Freitag, 9:00 Uhr machten sich unbekannte Vandalen auf dem Friedhof im Bühlweg zu schaffen. Sie beschädigten mehrere Gräber, indem Sie Holzkreuze, Grabbeigaben und Blumen teilweise herausrissen, teilweise umsetzten. Auch an der Trauerhalle rissen sie eine Lampe ab. Offenbar konsumierten Sie während dieser Tat Alkohol und zündeten Feuerwerkskörper auf dem Friedhof. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Bühlertann bittet dringend um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Braunsbach: Scheinwerfer an LKW entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag, 5:00 Uhr an einem auf dem Restplatz Kochertalbrücke an der A6 geparkten LKW der Marke Scania die Frontscheinwerfer. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Verkehrsdirektion Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter 07904 9426-0.

Satteldorf: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag kurz vor 7:00 Uhr war ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der K2659 von Gröningen in Richtung Satteldorf unterwegs. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr wurde der Jugendliche von einem bislang unbekannten PKW-Lenker mit derart geringem Seitenabstand überholt, dass er nach rechts ins Bankett ausweichen musste. Dort unterlief ihm ein Fahrfehler und er stürzte. Dabei zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu und musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. An seinem Simson-Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet unter Telefon 07951 480-0 um Hinweise von Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können.

