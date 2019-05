Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Lohmen und Zehna

Rostock (ots)

Am 10.05.2019 ereignete sich gegen 16:21 Uhr auf der L17 zwischen den Ortschaften Zehna und Lohmen südlich von Güstrow ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen vollzog der 30-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Opel, der in Fahrtrichtung Lohmen unterwegs war, aufgrund einer vor ihm liegenden unklaren und stockenden Verkehrslage eine Gefahrenbremsung. Hierdurch geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 62-jährige Motorradfahrer wurde dadurch so stark verletzt, dass er kurze Zeit später im Rettungswagen verstarb. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rostock wurde ein Unfallsachverständiger der DEKRA am Unfallort eingesetzt. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort musste die L17 im genannten Bereich für ca. 4 1/2h komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls beläuft sich auf geschätzte 10.000EUR. i.A. Julian Klug Polizeikommissar Polizeihauptrevier Güstrow

