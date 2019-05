Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Ludwigslust (ots)

Unbekannte beschmierten in Ludwigslust drei große Wahlplakataufsteller mit brauner Farbe. Diese befinden sich auf einer Grünfläche zwischen der Wöbbeliner Straße und der Straße Am Brink. An einem Wahlplakat war zusätzlich eine Strohpuppe angebracht worden. Diese trug ein Schild mit einer Aufschrift bezogen auf den 8. Mai. Die Sachbeschädigung ist am 08.05.2019 gegen 3 Uhr festgestellt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 411 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell