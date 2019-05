Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung

Dömitz (ots)

Am 08.05.2019 gegen 6 Uhr wurde an der Einrüstung der Außenfassade des Gymnasialen Schulzentrums in der Roggenfelder Straße in Dömitz ein ca. 130cm x 100cm großes Bettlaken mit vermeintlich volksverhetzender Aufschrift festgestellt. Die Aufschrift bezog sich auf den 8. Mai als Tag der Befreiung. Ein ähnliches Transparent ist am 08.05.2019 an der B195 aus Heiddorf kommend in Richtung Dömitz fahrend, etwa 150m vor der Kreuzung zur B191 festgestellt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten besteht, wird derzeit geprüft. Zeugen, die Beobachtungen zu den Sachverhalten gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 411 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell