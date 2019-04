Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ermittlungserfolg für die Polizei Wilhelmshaven - mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Wilhelmshaven (ots)

Intensive Ermittlungen im Bereich der Eigentumskriminalität tragen Früchte - so gelang es den Ermittlern, 21 Taten polizeilich aufklären zu können.

Wie die Polizei bereits im Januar mitteilte, gelangten unbekannte Täter in der Nacht zum 22.01.2019 in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Peterstraße.

Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Angaben gemacht werden, bei dem Einbruch entstand damals ein hoher Sachschaden, ein veranlassten Zeugenaufruf blieb zunächst ohne Erfolg.

In die betreffende Gaststätte wurde in dem Monat gleich zweimal eingebrochen. Bei der ersten Tat, die sich am 18.01.2019 ereignete, wurden u.a. aus einem verschlossenen Spind Bargeld entwendet In der Nacht zum 22.01.2019 wurde auch in das Stadttheater eingebrochen und dort im Foyer diverse Schränke, Container sowie ein Tresor aufgebrochen bzw. aufgehebelt und Bargeld entwendet.

Zum Zeitpunkt der bereits begonnenen Anschlussmaßnahmen erhielt die Polizei Kenntnis von einem Hotel über eine dort sich verdächtig verhaltene Person.

Aufgrund der sofortigen Meldung an die Polizei, konnte diese Person schließlich überprüft und die Personalien festgestellt werden. So ergab ein Puzzleteil das nächste und die sich im Hotel kurzzeitig eingemietete Person geriet immer mehr in den Fokus der Ermittler. Bei einer im späteren Ermittlungsverlauf durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragten und durch das Gericht angeordneten Durchsuchung der Wohnung des mittlerweile Tatverdächtigen wurden weitere Beweismittel zu begangenen Eigentumsdelikten aber auch Betäubungsmittel (Heroin) beschlagnahmt.

Der 22-Jährige, eigentlich aus dem Wangerland stammende mutmaßliche Täter wurde noch im Anschluss der Durchsuchungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Auch bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gesteht der Tatverdächtige schließlich die beiden Einbrüche in die Gaststätte und das Stadttheater vom Januar dieses Jahres, sowie einen Einbruch in ein Restaurant vom September letzten Jahres.

Da der mutmaßliche Täter heroinabhängig ist, dürfte er die Taten zur Finanzierung seiner Suchtmittel begangen haben. Gegen den 22-Jährigen leiteten die Beamten ein gesondertes Verfahren wegen unerlaubtem Handel und Besitz von Heroin ein.

Derzeit klären die Ermittler, ob der 22-Jährige auch verantwortlich für andere Eigentumsdelikte verantwortlich ist. Er ist tatverdächtig, diverse Spindaufbrüche in Fitness-Studios bzw. Alten- und Pflegeheimen, die sich in den letzten Monaten im Stadtgebiet Wilhelmshaven ereignet haben, begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

