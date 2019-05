Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Proseken (ots)

Am gestrigen Tag, 08. Mai 2019, erhielt die Polizei den Hinweis, dass vor der Regionalen Schule in Proseken eine Gruppe von jungen Mädchen durch zwei Männer angesprochen worden sei. Die beiden Männer sollen den Mädchen Komplimente gemacht und nach deren Telefonnummern gefragt haben. Der Hinweisgeber sei daraufhin in die Situation eingeschritten und habe die beiden Männer nach deren Intention gefragt. Ein weiterer Vater kam hinzu, was dazu führte, dass die beiden Männer in den PKW BMW stiegen und davonfuhren. Sowohl die Fahrerin des BWM als auch die beiden agierenden Männer sind der Polizei bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zunächst wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Tipps und Hinweise der Polizei: Reden Sie mit Ihren Kindern über derartige Sachverhalte. Erklären Sie ihnen dabei auch, wie sie sich beim Ansprechen durch Unbekannte verhalten sollen: - Keinesfalls zu Fremden ins Auto einsteigen. - Nach Möglichkeit die verdächtige Person/das verdächtige Fahrzeug beschreiben und das Kennzeichen notieren. - Die Kinder sollten wissen, dass ihre Eltern niemals ihnen fremde Personen mit der Abholung von der Schule beauftragen würden. - Kinder sollten lernen, deutlich "Nein" zu sagen. - In Gefahrensituationen gilt: Laut sein, um die Öffentlichkeit auf das Geschehen aufmerksam zu machen, und vor dem Fremden weglaufen. Dass das Bekanntwerden solcher Sachverhalte zur Verunsicherung bei Eltern führt, ist nachvollziehbar. Das Teilen von Whatsapp-Nachrichten und Facebook-Post, um andere Eltern zu "warnen", birgt jedoch die Gefahr der Verbreitung von Aussagen, die nicht den vorliegenden Fakten entsprechen. Deshalb bittet die Polizei darum, verdächtige Wahrnehmungen umgehend der örtlichen Polizeidienststelle bzw. über Notruf zu melden.

