POL-AA: Ostalbkreis: Fußgänger schlägt Autofahrer - Sachbeschädigung an Fahrrädern - Diebstahl aus Pkw - Versuchter Betrug durch Gewinnversprechen - Unfälle

Lauchheim: Lkw beschädigt Poller

Mit seinem Lkw beschädigte ein 55-jähriger Fahrzeuglenker am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Schenkensteinstraße das Geländer einer Treppe an einem Hauseingang.

Abtsgmünd: Pkw kontra Krad-Lenker

Weil ein 61-jähriger VW-Lenker am Donnerstag gegen 16.25 Uhr die Einfahrt von der Weiheräckerstraße in die Leibnizstraße verpasste, hielt er an und rollte ein Stück zurück. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden 51-jährigen Krad-Lenker und kollidierte mit diesem. Es wurde niemand verletzt.

Aalen: Fußgänger schlägt Autofahrer

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen VW-Lenker und einem Fußgänger kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr auf der Julius-Bausch-Straße. Vorausgegangen war zunächst eine verbale Auseinandersetzung, als der Fußgänger die Fahrbahn der Stuttgarter Straße auf Höhe Rathaus überquerte und durch einen 49-jährigen VW-Lenker hingewiesen wurde, dass er die Ampeln hierzu benutzen sollte. Als der Fahrzeuglenker an der Ampel zur Friedrichstraße anhalten musste, kam der Fußgänger zu seinem Fahrzeug, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Arbeitsamt. Der Fußgänger hatte eine kräftige Statur, war ca. 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, trug einen Stoppelbart sowie einen kräftigen Schnauzer, hatte dunkle graumelierte Haare und buschige Augenbrauen. Er war bekleidet mit einem hellblauen kurzen Hemd mit weißen Längsstreifen und einer hellen Hose mit schwarzem Gürtel sowie braunen Lederhalbschuhen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Hund überfahren

Im Bereich der L 1080 wurde zwischen Obergröningen und Hohenstadt ein 4jähriger Deutscher Wachtelhund beim Überqueren der Fahrbahn von dem Pkw einer 19-jährigen VW-Lenkerin erfasst und getötet. Ein aufgeschreckter Feldhase hatte den Jagdtrieb des Hundes geweckt, worauf dieser dem Hasen hinterherjagte.

Autobahnunfälle

Westhausen:

Als am Donnerstag eine 40-jährige BMW-Lenkerin gegen 13 Uhr die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen auf dem linken Fahrstreifen befuhr, brachen vom Fahrrad-Heckträger alle vier Gewindebolzen, so dass der Fahrradträger mit zwei Pedelecs beladen am linken Fahrbandrand zum Liegen kam. Der nachfolgende 63-jährige Sprinter-Lenker konnte zwar noch ausweichen, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen die Schutzplanken prallte und am rechten Fahrbahnrand auf dem Standstreifen zum Stillstand kam. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Ellenberg: Auffahrunfall

Auf der BAB 7 kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 32-jährige Daimler-Lenkerin ist zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau im dortigen Staubereich auf den vorausfahrenden Pkw eines 32-jährigen Opel-Lenkers aufgefahren. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an Fahrrädern

Am Donnerstagabend wurde im Bereich der Stellplätze am Bahnhofsplatz ein 64-jähriger Mann nach einem Zeugenhinweise festgestellt und überprüft, der mit einer Handsäge an dort abgestellten Fahrrädern zu Gange war. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass an insgesamt 4 Fahrrädern der Sattel, die Lichter, Pedale sowie Vorderbremsen fehlten. An den alten Fahrrädern entstand dabei geringer Sachschaden. Der Tatverdächtige wurde zum Polizeirevier Schwäbisch Gmünd verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossenen Pkw Opel wurde am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 16 Uhr eine schwarze Aktentasche entwendet, in der sich ein schwarzer Laptop der Marke Lenovo, Thinkpad P50 im Wert von ca. 2500 Euro befand, entwendet. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug innerhalb einer Baustelle im Türlensteg abgestellt gewesen.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer gestürzt

Im Bereich Sachsenhof stürzte am Donnerstagnachmittag ein 79-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike, als er zusammen mit seiner Ehefrau auf dem Radweg Rems in Richtung Lorch unterwegs war. Da er sich dabei verletzte, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einbiegen aus einem Tankstellenareal nach rechts auf die Lorcher Straße touchierte ein 53-jähriger Lkw-Lenker am Donnerstag gegen 13.40 Uhr einen neben ihm stehenden Audi, so dass ein Schaden von ca. 3600 Euro entstanden war.

Gschwend: Versuchter Betrug durch Gewinnversprechen

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag meldete sich bei 55-jährigen Geschädigten telefonische eine weibliche Person und teilte ihr einen Gewinn in Höhe von 38 500 Euro mit. Die Geschädigte sollte um an den Gewinn zu kommen, Steam-Karten im Wert von ca. 900 Euro kaufen und sich anschließend telefonisch bei der Anruferin melden. Die Geschädigte erkannte jedoch rechtzeitig den Betrug und verständigte die Polizei.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Parken

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Donnerstagvormittag ein Pkw Porsche beschädigt, der gegen 8.30 Uhr auf dem Vorplatz einer Bank in der Sebaldstraße abgestellt war. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro.

