Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Fahrradständer stoppt S-Bahn: Geringe Geschwindigkeit verhindert Schlimmeres

Planegg, Lkr. München (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (4. August) wurde eine S6 im S-Bahnhaltepunkt Planegg von einem im Gleis liegenden Fahrradständer gestoppt.

Kurz nach 1 Uhr fuhr eine S-Bahn mit einer Geschwindigkeit von rund 40 km/h in den Haltepunkt Planegg ein. Auf Höhe der Mitte des Bahnsteigs befand sich ein 2,10 m großer Fahrradständer auf den Gleisen. Die S-Bahn fuhr mit verringerter Geschwindigkeit in das Hindernis und schob es einige Meter vor sich her. Da der Triebfahrzeugführer den Fahrradständer aufgrund der Dunkelheit nicht auf den Gleisen gesehen hatte, leitete er auch keine Schnellbremsung ein. Erst als die S-Bahn das Hindernis erfasst hatte, wurde es vom DB-Mitarbeiter als solches bemerkt. Er entfernte den Fahrradständer aus dem Gleisbereich und setzte, nach Aufnahme des Vorfalls durch die Bundespolizei, seine Fahrt fort.

Noch ist nicht bekannt, woher der Fahrradständer stammt, wem er gehört oder wie er in den Gleisbereich kam. Sachdienliche Hinweise erbittet die Bundespolizei unter 089/515550-111.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell