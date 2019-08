Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Altstadt-Stehle durch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Die Altstadt-Stehle in der Bad Säckinger Fußgängerzone hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen! Die verbeulte Stehle wurde am Montagmorgen, 12.08.2019, entdeckt. Vermutlich beim Rangieren war ein Fahrzeug dagegen gefahren. Der Fahrer entfernte sich danach unerkannt von der Unfallstelle und hinterließ ein Schaden von rund 1400 Euro, den die Stadt zu tragen hat. Da sich die Stehle mitten in der Fußgängerzone befindet, hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) auf Zeugenhinweise.

