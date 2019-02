Polizei Hagen

POL-HA: Ehrliche Finderin bringt Bargeld zur Polizei

Hagen (ots)

Am Samstag, den 16.02.2019, kam eine 49-jährige Frau zur Polizeiwache in der Innenstadt, um einen Geldfund abzugeben. Sie hatte vor einigen Tagen in einem Second-Hand-Shop in Wehringhausen eine Schmuckbox mit Nähmaterial erstanden und das Kästchen erst am Freitag ausgepackt. Neben den Nähutensilien kam ein Briefumschlag zum Vorschein, in dem sich ein mittlerer, dreistelliger Geldbetrag befand. Die Finderin bat die Polizei, das Geld in Verwahrung zu nehmen und zu versuchen, den rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen.

