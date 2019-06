Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen

Heinsberg (ots)

Eine Passantin hörte am 25. Juni (Dienstag), gegen 19.30 Uhr einen Knall und ein Zischen vom Parkplatz an der Gangolfusstraße. Kurz darauf sah sie einen männlichen Jugendlichen an sich vorbeilaufen, der ein Messer in der Hand hielt. Dieser ging zuerst an ihr vorbei und dann weiter in Richtung Körbergasse. Zudem bemerkte sie, dass die Reifen eines Pkw sowie eines Wohnmobils, die auf dem Parkplatz standen, offenbar zerstochen waren. Sie verständigte die Polizei über den Vorfall. Auch weitere Zeugen bemerkten den Jugendlichen mit dem Messer. Die Polizeibeamten konnten den jungen Mann, einen 16-Jährigen, der in Heinsberg wohnt, an der Linderner Straße antreffen. Bei ihm fanden sie zwei Messer sowie Betäubungsmittel. Diese Gegenstände stellten sie sicher. Die Ermittlungen dazu, ob er die Reifen zerstach, wurden aufgenommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, unter Telefon 02452 920 0.

